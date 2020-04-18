7 анімацій, які показують, як виглядали культові пам'ятки архітектури з самого початку

Дивитися на розвалини, руїни й інші купи каміння, іменовані пам'ятками, звичайно, дуже корисно для уяви, але все ж трохи нуднувато. Дизайнерка вирішила показати, як виглядали культові споруди раніше. Для цього вона зробила круті гіфки!

Це добре, звичайно, що у стародавніх греків ось тут був храм незайманих, а там – жіноча лазня, але якщо тепер, через якісь три тисячі років, вони виглядають абсолютно однаковими купками вапняку, то яка, власне, різниця?

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Мабуть, польський дизайнер Майя Вронська прочитала думки мільйонів туристів, тому що її проєкт для туристичного сайту Expedia відтворює найвідоміші зруйновані пам'ятники минулого в різних країнах.

На гіфках можна подивитися, як виглядали раніше Парфенон, піраміди в Південній Америці, Луксорський храм і інші визначні пам'ятки. І до того ж для цього не треба взагалі нікуди їхати!

Насолоджуйтесь!

Храм Юпітера, Помпеї

Луксорський храм, Єгипет

Піраміди Сонця, Мексика

Торре-Арджентина, Рим

Піраміда Місяця, Мексика

Парфенон, Греція

Фортифікаційна вежа на Валі Адріана, Англія

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