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В Єгипті запустили віртуальні екскурсії гробницями фараонів

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Відвідайте онлайн гробницю Рамсеса V - фото 1
Відвідайте онлайн гробницю Рамсеса V

Міністерство у справах старожитностей Єгипту (яке займається захистом і збереженням історико-культурної спадщини країни) запустило безкоштовні віртуальні тури по місцевих визначних пам'ятках. Тепер кожен охочий може побувати у гробницях фараонів, не встаючи з дивану!

Про програму #ExperienceEgyptFromHome відомство повідомило у твіттері.

До теми: Власник багатомільйонної колекції авто влаштував онлайн-екскурсію: відео

Уже зараз можна відвідати 8 локацій: гробницю фараонів Рамсеса V і Рамсеса VI, катакомби Ком ель-Шукафа, некрополь Бені-Хасан, синагогу Бен Езра, мечеть-медресе султана Баркука, червоний монастир, гробниці цариці Мересанх III і Менні.

Онлайн-екскурсії влаштовані аналогічно функції "Перегляд вулиць" від Google: це 3D-моделі локацій, складені з безлічі знімків, за якими можна переміщатися за допомогою клавіатури і мишки, збільшувати об'єкти і т. д.

"Сьогодні ми пропонуємо вам відправитися у віртуальний тур по гробниці Рамсеса VI у Долині царів, Луксор".

В Єгипті запустили віртуальні екскурсії гробницями фараонів - фото 398244
В Єгипті запустили віртуальні екскурсії гробницями фараонів - фото 398243
В Єгипті запустили віртуальні екскурсії гробницями фараонів - фото 398242

"Рушайте на екскурсію по гробниці Хети в некрополі Бені-Хасан, Ель-Мінья".

Гайда у віртуальну екскурсією, поки є у відкритому доступі!

Читайте також: Музеї по всьому світу запрошують на безкоштовні віртуальні екскурсії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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