В Єгипті запустили віртуальні екскурсії гробницями фараонів

Міністерство у справах старожитностей Єгипту (яке займається захистом і збереженням історико-культурної спадщини країни) запустило безкоштовні віртуальні тури по місцевих визначних пам'ятках. Тепер кожен охочий може побувати у гробницях фараонів, не встаючи з дивану!

Про програму #ExperienceEgyptFromHome відомство повідомило у твіттері.

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Уже зараз можна відвідати 8 локацій: гробницю фараонів Рамсеса V і Рамсеса VI, катакомби Ком ель-Шукафа, некрополь Бені-Хасан, синагогу Бен Езра, мечеть-медресе султана Баркука, червоний монастир, гробниці цариці Мересанх III і Менні.

Онлайн-екскурсії влаштовані аналогічно функції "Перегляд вулиць" від Google: це 3D-моделі локацій, складені з безлічі знімків, за якими можна переміщатися за допомогою клавіатури і мишки, збільшувати об'єкти і т. д.

"Сьогодні ми пропонуємо вам відправитися у віртуальний тур по гробниці Рамсеса VI у Долині царів, Луксор".

نقدم لكم اليوم جولة افتراضية داخل مقبرة الملك رمسيس السادس بوادي الملوك بالأقصر.



Today we take you on a virtual tour in the tomb of Ramesses VI in the Valley of the Kings, Luxor.

https://t.co/opLKOoreDD#StayHome #StaySafe#ExperienceEgyptFromHome — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 13, 2020

"Рушайте на екскурсію по гробниці Хети в некрополі Бені-Хасан, Ель-Мінья".

استمتعوا بجولة افتراضية جديدة اليوم داخل مقبرة ختي بمقابر بني حسن الاثرية بالمنيا.

Enjoy a virtual tour is in the tomb of Kheti in Beni Hasan Necropolis in Al-Minya.https://t.co/YCgWACGGAk#StayHome⁩

⁦#StaySafe⁩

⁦#ExperienceEgyptfromHome — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 8, 2020

اليوم نأخذكم في جولة افتراضية بمقابر كوم الشقافة بالإسكندرية التي تعود للعصر الروماني

Today we take you on a virtual tour in the catacombs of Kom al-Shuqafa in Alexandria, from Egypt’s Roman Periodhttps://t.co/HS6K7giVTI#StayHome#StaySafe#ExperienceEgyptFromHome — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 12, 2020

Гайда у віртуальну екскурсією, поки є у відкритому доступі!

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