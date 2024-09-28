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МУР створив освітню премію імені Павла Тичини для вчителів

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Премія для вчителів - фото 1
Премія для вчителів / unsplash

Проєкт МУР заснував освітню премію імені Павла Тичини. Її анонсують до Дня вчителя, який відзначають у першу неділю жовтня.

Премію створили, щоб знайти вчителів, які змінять підхід української освітньої системи. А також для того, щоб заохотити до креативного викладання й обміну досвідом. Про це пише The Village.

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Освітня премія матиме пʼять категорій: наука, музика, література, історія, художнє мистецтво.

Павло Тичина власноруч витягував досвідчених вчителів зі сталінських таборів. За його каденції на посту міністра освіти кількість українських шкіл зросла з 12 802 до 30 512. Зануючи його, ми хочемо продовжити цю традицію, – коментує автор МУР Олександр Хоменко.

Відбір на премію проходитиме в кілька етапів:

  1. Подача заявки: потрібно створити хвилинне відео про якийсь історичний факт із своєї галузі та написати есе. На подачу заявки освітянам надається тиждень.
  2. Шортліст: серед заявників оберуть 20 учасників, яких запросять на закриту зустріч із командою МУР й експертами. До цієї зустрічі учасники мають підготувати лекцію на 20 хвилин у довільній формі.
  3. Гранд фінал: відберуть десять вчителів, які візьмуть участь у відкритій події в Чернівецькому університеті.

Лекції оцінюватимуть журі за критеріями, як-от: креативність, правдивість і легкість подачі матеріалу. Автори трьох лекцій отримають грошові премії: за перше місце – 250 000 гривень, друге – 150 000 гривень, третє – 100 000 гривень.

Окрім премії, також відкриють фонд, який покриватиме витрати на організацію заходів. Фонд премії фінансуватимуть українські бізнеси.

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Премія для вчителів / unsplash

Проєкт МУР випустив альбом-мюзикл про письменників Розстріляного відродження "Ти [Романтика]" 29 лютого. Альбом складається з 18 різних треків. Усі вони пов’язані між собою сюжетом і плавно переходять з одного в інший.

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Джерело: The Village
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