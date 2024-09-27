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Одразу шість країн ЄС вимагають вжити заходів проти Temu та Shein
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Одразу шість країн-членів Європейського Союзу надіслали листа до Європейської комісії (ЄК) з вимогою вжити заходів щодо торгових платформ, через які покупцям в ЄС доставляються товари, що не відповідають вимогам.
Йдеться передусім про популярні китайські маркетплейси Temu та Shein. Про це пише PAP.
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Лист був наданий журналістам у Брюсселі в четвер перед зустріччю міністрів з питань конкурентоспроможності, до звернення, зробленого Німеччиною, долучилися Польща, Франція, Нідерланди, Австрія та Данія.
Країни-підписанти вказали, що багато товарів, вироблених у так званих третіх країнах, постачаються споживачам ЄС безпосередньо через торгові платформи, не відповідають вимогам Євросоюзу.
Якщо порушення не будуть жорстко виявлятися і каратися, це завдасть шкоди споживачам і створить дисбаланс із законослухняними постачальниками. Для забезпечення чесної конкуренції та захисту прав споживачів у ЄС вкрай важливо, щоб виробники та платформи електронної комерції, в тому числі з третіх країн, неухильно забезпечували дотримання чинних правил ЄС, – йдеться в листі.
У документі прямо згадуються Temu та Shein, які ЄС раніше класифікував як дуже великі маркетплейси, що зобов’язало їх дотримуватися положень Закону про цифрові послуги (DSA).
Тепер шість зазначених країн вимагають, щоб нові правила неухильно застосовувалися до цих платформ. Вони також закликали ЄК зібрати дані про порушення від національних координаторів цифрових послуг.
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