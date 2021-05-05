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Мрія кожного фаната: Disney створила робочий світловий меч з Зоряних воєн
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Після низки чуток Disney показала у дії світловий меч. У короткому рекламному ролику демонструється, як при натисканні кнопки з руків'я висувається світлове лезо. При цьому воно видає характерний потріскуючий звук, відомий усім фанатам "Зоряних воєн".
Компанія не розкриває конструкції меча. Але незабаром після квітневої презентації легендарної зброї джедаїв, ентузіасти роздобули патентну документацію на нього, пише The Verge.
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Передбачається, що в руків'ї розміщені 2 механізми, аналогічні тим, що використовуються у звичайній будівельній рулетці. Розвертаючись, дві стрічки витягають назовні прикріплений до направляючої ланцюжок світлодіодів.
За заявою компанії, меч ще перебуває у розробці. Його випуск приурочений до відкриття готелю Galactic Starcruiser, запланованого на наступний рік. Ціна оригінального аксесуара поки невідома. З огляду на те, що пропоновані у парку Star Wars: Galaxy's Edge у "Діснейленді" світлові мечі можна купити за $ 200, ймовірно, цінник вдосконаленої моделі буде ще вищим.
Нещодавно Disney також показала реалістичного роботизованого малюка Грута з "Вартових галактики".
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