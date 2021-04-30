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Експерти підрахували, скільки грошей заробив Деніел Редкліфф за роль Гаррі Поттера

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Фільми про Гаррі Поттера принесли шалені гроші Редкліффу - фото 1
Фільми про Гаррі Поттера принесли шалені гроші Редкліффу

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що світову славу Деніелу Редкліффу принесли зйомки у фільмах про Гаррі Поттера. Тож не дивно, що користувачів мережі досі цікавить безліч питань, пов'язаних зі знімальним процесом. Зокрема, заробітки Редкліффа у сазі.

Сайт Looper підрахував, скільки Деніел Редкліфф заробив за участь у фільмах про Гаррі Поттера. Прибуток вказаний за кожен епізод франшизи.

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Так, зйомки "Філософського каменя" забезпечили актору $ 1 мільйон, гонорар за "Таємну кімнату" склав $ 3 мільйони, а за "В'язня Азкабану" Редкліфф отримав вже $ 6 мільйонів. "Орден Фенікса" приніс йому $ 14 мільйонів, а 3 фінальні епізоди – по $ 25 мільйонів кожен. У підсумку актор заробив $ 99 мільйонів за зйомки у фільмах.

Однак це лише частина прибутків Редкліффа. Крім фільмів франшиза охоплює ще кілька театральних постановок, також кілька проєктів перебувають у розробці. Так, платформа HBO Max планує зняти серіал за "Гаррі Поттером", а у 2020 році на сайті We Got This Covered з'явилася інформація про вихід спін-офф фільмів, події яких розгортатимуться через 20 років після завершення історії.

Експерти підрахували, скільки грошей заробив Деніел Редкліфф за роль Гаррі Поттера - фото 457576
За зйомки у фільмах про Гаррі Поттера Редкліфф заробив 99 мільйонів доларів

У результаті, CheatSheet Showbiz оцінює прибутки Редкліффа приблизно у $ 110 мільйонів, натомість Sunday Times – у $ 112 мільйонів. Таким чином, він – один з найбагатших акторів Великої Британії.

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