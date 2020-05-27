Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім

На цей раз у нашій традиційній рубриці "Говори красиво" ми пропонуємо вам повправлятися у дикції. Підготували для вас найцікавіші українські скоромовки, які покращать вашу вимову. Спробуйте їх повторити!

Радимо вам зробити кілька вправ для покращення дикції. Є кілька порад, як ефективніше розповідати скоромовки. Починайте просто повільно читати. Якщо ви затнулися, то продовжуйте далі, не повертайтеся на початок. Всі фрази читайте досить голосно та виразно, користайтеся максимумом м'язів на обличчі. З кожним прочитанням збільшуйте темп. Якщо ви вже можете більш-менш швидко і без затинання прочитати всю фразу, то почитайте запам'ятовувати її та читати напам'ять. Не забувайте про інтонацію та розділові знаки. Навіть у скоромовці вони важливі.

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Це досить легка скоромовка для розігріву, так би мовити. Можете починати з неї свої вправи на дикцію. Ця скоромовка добре тренує вимову "р". Зауважте, як при прочитанні працюють м'язи на вашому лиці та шиї.

Фірма ферму будувала. Фірмі фарби було мало.

У цій скоромовці часто повторюється "в" та склади, які починаються на цю літеру: "ві", "во", "во", "ви".

Вовк-вовцюг вівцю волік. Вова вовку – вила в бік. Як завив же вовк-вовцюг, миттю випустив вівцю.

Скоромовка, яка випробує вас та ваш язик на спритність! Тут багато "р", "п" та "с".

Стриб-стриб-стриб – підстрибує по стерні рідня: перепілка, перепел, перепеленя.

Це хороша скоромовка для тренування вимови літери "р" у різних словах з різними комбінаціями.

Кіндрат в брід брів – зустрів бобрів, зустрів бобрів – бобри у рів. Кіндрат добрів – змокрів до брів.

Перебіг дзвінких та глухих "б" та "д" у цій скоромовці змусить вас попітніти.

Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим чубом. Дуб пригнув до чуба бука. Буде букові наука.

Коротка скоромовка про курку потренує те, як ви вимовляєте літеру "р".

Не турбуйте курку – клює курка крупку.

Це справжній вибух у вашому роті. Для початку розберіть окремо кожне слово, щоб зрозуміти загальний сенс написаного.

Кинув кріп Прокіп в окріп. У окропі, окрім кропу кипить короп для Прокопа.

А ця скоромовка для любителів літери "ч" та всіх шиплячих.

У чотирьох черепашок четверо черепашенят.

Дзвінка "з" тут і м'яка і тверда. Повправляйтеся!

Захар заліз на перелаз. – Захарку, злізь! – Захарку, злазь! Зумів залізти – Знай, як злізти.

"Г" та "ґ" у цій скоромовці дуже підступні. Не плутайте їх місцями.

Галасливі ґави й ґалки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм ґелґочуть, що й вони скакати хочуть.

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