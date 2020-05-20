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10 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення

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Літні слова

У рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні українські слова, які ви можете використати у своїх розмовах про літо й не тільки. Закарбуйте собі в пам'яті!

Українська мова – багата на синоніми. Ми можемо прикрашати своє мовлення за допомогою колоритних та гарних слів. Приміром, у розмовах про літо можна використовувати не звичні для вуха слова, а яскраві аналоги, які забарвлять вашу розповідь новими кольорами!

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Ясниця – те саме, що райдуга або веселка. Цей діалектизм не дуже поширений. Ще можна почути такий варіант: веселиця.

  • Дивись, у небі з'явилася ясниця!

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Равлик – це слимак у панцирі. Він же Равлик-Павлик, якого іноді називають Лаврик.

  • У дитинстві я любив шукати равликів та переносити їх з місця на місце.

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Сонечко – це не "божа корівка", а бедрик, зозулька чи петрик. Комашка з червоними крильцями у чорний горошок.

  • Мені на ніс сіло сонечко, але я не встигла зняти його, як комашка полетіла далі.

10 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення - фото 404995

Огрійливий – це те саме, що теплий.

  • Сьогодні був такий огрійливий ранок!

10 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення - фото 404996

Плесо – це спокійна та чиста поверхня води. Зазвичай плесо буває в озер, адже їм абсолютно не притаманні хвилі, які можуть порушити спокій. Також кажуть гладінь, дзеркало, гладь.

  • Я люблю сидіти на березі та споглядати плесо...

10 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення - фото 404997

Лохина – це смачна та рідкісна ягода, яка полюбляє рости на торф'яних болотах. Не називайте її "голубикою".

  • Моя улюблена ягода – лохина, шкода, що батьки купують її дуже рідко.

10 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення - фото 404998

Строкатий – прийменник, який означає щось дуже яскраве та неоднорідне. Також кажуть пістрявий, рябий, різнобарвний.

  • Марічка прийшла на побачення у дуже строкатій сукні, тож її було видно здалеку.

10 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення - фото 404999

Гайнувати – це витрачати час без користі.

  • Моє улюблене заняття у відпустці – гайнувати час! Я просто лежу пупцем догори та відпочиваю.

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Калабаня – це глибока калюжа. Або ж яма у дорозі, яка заповнена водою.

  • Пилип знову прийшов мокрий та брудний, адже бігав з хлопцями по калабанях.

10 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення - фото 405001

Хитавиця або качка – це рух, приміром, човна на сильних хвилях. Багато хто не переносить хитавицю і його починає нудити.

  • Обережно! Починається хитавиця! Тримайтеся міцно, щоб не впасти у море.

10 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення - фото 405002

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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