"Може злякати дітей": модель Белла Хадід шокувала новою зачіскою

Популярна модель Белла Хадід здивувала шанувальників своїм оновленим виглядом для показу відомого дизайнера. Дівчина постала в бунтівному образі з оригінальною зачіскою, яка не всім припала до душі.

25-річна американська модель Белла Хадід активно працює не тільки над власною кар'єрою, але й знаходить час для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 53 млн прихильників. І це не дивно, адже дівчина регулярно ділиться кадрами зі своїх буднів, фотосесій та світських заходів, передає Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно красуня брала участь в показі відомого модельєра Марка Джейкобса, який обожнює експериментувати. Тому для підкреслення ефектних образів Белла постала перед шанувальниками з новою зачіскою з поголеними скронями та дуже коротким чубчиком. І поки чимало фанатів із захватом сприйняла таке перевтілення, то знайшлись і ті, хто сподівається, що це була лише перука.

instagram.com/bellahadid

"Крихітко, що ж вони з тобою зробили", "обожнюю цей образ, але він може злякати дітей", "де ж твоє прекрасне волосся?", "схожа на персонажа з Кіберпанку", – це лише частина здивованих коментарів під новими світлинами Белли.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

А такий вигляд модель мала під час прогулянки подіумом (гортайте галерею):

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