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війна Kalush

Стилістка назвала модні правила, які давно не актуальні

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Застарілі модні правила - фото 1
Застарілі модні правила / instagram.com/sistersguidetostyle

Популярна стилістка розвіяла популярні міфи про стиль, яких досі дотримуються чимало жінок. У лаконічному відео дівчина показала, чому про деякі правила варто забути.

Відома в мережі стилістка та авторка блогу Sisters guide to style з іменем Еббі зняла яскраве відео у своєму TikTok про застарілі правила стилю. Доволі багато жінок стикаються з ними і роками вдягаються, покладаючись на те, що стало просто міфом.

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Першим популярним і невдалим правилом є поєднання взуття та аксесуарів за кольором. Адже не обов'язково завжди підбирати сумку під туфлі чи кеди, оскільки вона може стати родзинкою образу, а не нудним доповненням.

Другим популярним міфом є те, що образи в темних кольорах не поєднуються. Для цього вона підібрала синю сукню, чорний піджак, чорні туфлі та коричневу сумку, показавши, що все може мати цілком гармонійний вигляд.

Третім застарілим правилом є заборона носити кеди з сукнями. насправді такі образи мають легкий та невимушений вигляд, а також доволі комфортні. звісно ж, потрібно правильно обрати взуття.

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