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Кім Кардашян знялась у звабливих піжамах і засмутила фанаток

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Кім Кардашян знялась для власного бренду - фото 1
Кім Кардашян знялась для власного бренду / instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашян засвітила розкішну фігуру у рекламі власного бренду одягу для жінок, але далеко не всі сприйняли це з захватом. Здається, зірка вирішила знехтувати практичністю заради ефектного вигляду.

41-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут за колишньою дружиною Каньє Веста стежать понад 320 млн шанувальників. І це не дивно, бо зірка регулярно ділиться світлинами зі зйомок, популярних заходів та своїх буднів. Нещодавно Кім презентувала нову лінію піжам від власного бренду SKIMS, пише Радіо MAXIMUM.

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Тому не дивно, що Кардашян самостійно позувала у новому вбранні для сну, щоб показати його з найкращих ракурсів. Але така реклама далеко не всім припала до душі. Звісно ж, Кім на кадрах має чудовий вигляд, але багатьох збентежила довжина футболки для сну, яка не надто прикриває груди. Чимало шанувальниць зізнались, що це не надто комфортно, а також припустили, що незабаром через цей тренд у комплектах для сну зовсім не буде одягу.

Кім Кардашян знялась у звабливих піжамах і засмутила фанаток - фото 508289

Кім Кардашян знялась у звабливих піжамах і засмутила фанаток - фото 508290

Кім Кардашян знялась у звабливих піжамах і засмутила фанаток - фото 508291

Кім Кардашян знялась у звабливих піжамах і засмутила фанаток - фото 508292

Кім Кардашян знялась у звабливих піжамах і засмутила фанаток - фото 508293

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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