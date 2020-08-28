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Коронавірус Карантин 1 вересня

Анджеліна Джолі відреагувала на новий роман Бреда Пітта

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Джолі - фото 1
Джолі / gettyimages

Днями в ЗМІ почала активно поширюватися інформація про те, що 56-річний Бред Пітт закрутив роман з моделлю, молодшою за нього на 29 років. Колишня дружина актора Анджеліна Джолі відреагувала на цю інформацію.

Джерело, близьке до оточення Джолі розповів, що у актриси не залишилося почуттів до Бреду Пітту, тому чутки про його любовні стосунки її ніяк не хвилюють.

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Це найменша з її проблем. Вона не хоче знати, з ким зустрічається Пітт, і не хоче, щоб хтось був стурбований тим, з ким зустрічається вона. Інсайдер повідомляє, що Анджеліна Джолі відсунула своє особисте життя на другий план і повністю присвятила себе дітям. І єдине, що її турбує, так це те, як новий роман Бреда Пітта відбитися на їх дітях.

"Любовне життя Анджеліни відійшло на другий план, просто зараз це не є для неї пріоритетом", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що у Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, які розвелися в 2016 році, шестеро дітей: троє рідних і троє прийомних.

Анджеліна Джолі відреагувала на новий роман Бреда Пітта - фото 422617

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Джерело: mirror
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