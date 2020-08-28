Анджеліна Джолі відреагувала на новий роман Бреда Пітта

Днями в ЗМІ почала активно поширюватися інформація про те, що 56-річний Бред Пітт закрутив роман з моделлю, молодшою за нього на 29 років. Колишня дружина актора Анджеліна Джолі відреагувала на цю інформацію.

Джерело, близьке до оточення Джолі розповів, що у актриси не залишилося почуттів до Бреду Пітту, тому чутки про його любовні стосунки її ніяк не хвилюють.

І ще: Бред Пітт вирушив на побачення з моделлю, схожою на Джолі

Це найменша з її проблем. Вона не хоче знати, з ким зустрічається Пітт, і не хоче, щоб хтось був стурбований тим, з ким зустрічається вона. Інсайдер повідомляє, що Анджеліна Джолі відсунула своє особисте життя на другий план і повністю присвятила себе дітям. І єдине, що її турбує, так це те, як новий роман Бреда Пітта відбитися на їх дітях.

"Любовне життя Анджеліни відійшло на другий план, просто зараз це не є для неї пріоритетом", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що у Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, які розвелися в 2016 році, шестеро дітей: троє рідних і троє прийомних.

Це цікаво: Відома модель показала пікантний літній образ з ефектним декольте