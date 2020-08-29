На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дженніфер Лопес знялась у рекламній кампанії зі своєю 74-річною мамою та дітьми
-
- 53
Coach випустив рекламну кампанію з амбасадором бренду Дженніфер Лопес. Співачка знялася у ній разом з дітьми, 12-річними Максом і Еммою, а також з мамою 74-річною Гваделупе.
На знімках Дженніфер Лопес та її сім'я позують в одязі з осінньої колекції Coach, в яку увійшли в'язані речі, трикотаж і дуті куртки.
Вам сподобається: Титанік дався взнаки: що довелося зробити Кейт Вінслет заради зйомок в Аватар 2
Сім'я – це коли у вас є нескінченне джерело любові один до одного, – сказала співачка. – Вона також передбачає багато роботи і терпіння.
"У цей день я пережила всю гаму почуттів! Спасибі Coach за цю прекрасну історію, спасибі мама, Макс і Емма, що просто були собою", – написала в Дженніфер Лопес в інстаграмі та поділилася роликами зі зйомок кампанії.
Читайте також: Анджеліна Джолі відреагувала на новий роман Бреда Пітта
-
21:22Хотів би бути травою: гола Надя Дорофєєва показала, як слід проводити останні літні дні
-
21:0030 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Що таке кофеїновий сон та як він допомагає почуватися бадьорим вночі
-
20:14Створено нейромережу, яка допомагає приготувати ідеальний сендвіч з бананами
-
19:42214 років на двох: подружжя з Еквадору потрапило до Книги рекордів Гіннесса
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:14Як залишатися тверезим при вживанні алкоголю: шпигунські способи
-
18:45МастерШеф 10 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу
-
18:22Ford Mustang Mach-E використали для створення музики: слухайте, що з того вийшло
-
18:00Гороскоп на 30 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Дженніфер Лопес знялась у рекламній кампанії зі своєю 74-річною мамою та дітьми
-
17:17Хід королеви: дивіться тизер крутого серіалу про наркозалежну шахматистку
-
16:44Може дати фору будь-кому: JULIK показав людину, якою захоплюється
-
16:19Asterix & Obelix XXL: опублікований трейлер римейку гри
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:47Гейтсу і не снилось: мозковий імплант Ілона Маска уперше показали в дії
-
15:17Яка кількість вина все ж корисна для здоров'я
-
14:44Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі
-
14:17Jeep показав нові фотографії потужного Grand Wagoneer
-
13:46Характеристики iPhone 12 Pro Max потрапили у мережу
-
13:16Кайлі Дженнер показала, як виглядає без макіяжу
-
12:43Печериці в клярі: рецепт простої оригінальної закуски
-
12:12Хто нервує? Ці знаки Зодіаку заводяться з пів оберту
-
11:45Названий найкорисніший сніданок для нормалізації цукру в крові
-
11:15Відчував себе запасним: принц Гаррі і принц Вільям досі не помирилися
-
21:22Хотів би бути травою: гола Надя Дорофєєва показала, як слід проводити останні літні дні
-
19:14Як залишатися тверезим при вживанні алкоголю: шпигунські способи
-
14:44Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі
-
12:12Хто нервує? Ці знаки Зодіаку заводяться з пів оберту
-
10:27Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 29 серпня
-
08:14Що буде з організмом, якщо щодня їсти гречку
- 28 серпня
-
21:32Сексологи назвали позу, яка дозволяє кожній жінці досягнути оргазму
-
17:51На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років
-
16:30ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх
-
14:25Звуки Чорнобиля: українські та закордонні музиканти створять альбом про зону відчуження
-
12:05Як перетворити поразку на перемогу: 5 книг з незвичними лайфхаками
-
11:00Колаборація року: Тіна Кароль випустила хіт зі Snoop Dogg і Luca Dayz
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 27 серпня
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
13:11Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!