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Дженніфер Лопес знялась у рекламній кампанії зі своєю 74-річною мамою та дітьми

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Дженніфер Лопес – амбасадор бренду Coach - фото 1
Дженніфер Лопес – амбасадор бренду Coach

Coach випустив рекламну кампанію з амбасадором бренду Дженніфер Лопес. Співачка знялася у ній разом з дітьми, 12-річними Максом і Еммою, а також з мамою 74-річною Гваделупе.

На знімках Дженніфер Лопес та її сім'я позують в одязі з осінньої колекції Coach, в яку увійшли в'язані речі, трикотаж і дуті куртки.

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Сім'я – це коли у вас є нескінченне джерело любові один до одного, – сказала співачка. – Вона також передбачає багато роботи і терпіння.

"У цей день я пережила всю гаму почуттів! Спасибі Coach за цю прекрасну історію, спасибі мама, Макс і Емма, що просто були собою", – написала в Дженніфер Лопес в інстаграмі та поділилася роликами зі зйомок кампанії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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