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Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів

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Головний герой фільму "Мої думки тихі" - фото 1
Головний герой фільму "Мої думки тихі"

Фільм "Мої думки тихі" зібрав купу схвальних відгуків глядачів. Однією із фішок української трагікомедії стало оригінальне музичне оформлення, тож ми зібрали всі саундтреки стрічки. Слухайте і насолоджуйтесь!

Для режисера Антоніо Лукіча фільм "Мої думки тихі" – дебютна повнометражна робота. Йому вдалось зняти справді круте кіно, навіть без поблажки як для українського. Акторська гра, зокрема, Ірми Вітовської – гідна похвали. Сценарій та мова стрічки наскільки українські, що деякі моменти точнісінько повторять ситуації, у яких побував кожен із нас.

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Влучний гумор з акцентом на конструктивне зерно наповнюють фільм важливим змістом. Оригінальною є й операторська робота, а особливої атмосфери додає музичне оформлення.

Зрештою, музика має велике значення для головного героя Вадима: він заробляє на життя записуючи різні звуки, а ще мріє стати музикантом, тож у вільний час пише електронні треки. У його дитячій кімнаті висять плакати Green Day та Linkin Park, а у блокноті намальований артворк з альбому Radiohead "The King Of Limbs", пише comma.com.ua. Дивитись онлайн трейлер фільму:

У фільмі авторам вдалось гармонійно поєднати ретровейв, Сестричку Віку, Spice Girls та андеграундний хіп-хоп. Зібрали для вас головні саундтреки "Думок", які точно ви захочете додати до свого плейлиста!

Dylan Ross – Galeforce Beach

Dylan Ross – Latitudes

M.O.O.N – Dust

Volt Age – Volt's Theme

憂鬱 – Sun

Voyager – Orion Arm

Сестричка Віка – То моє море

Sam Kuzel – William Alone

Spice Girls – Viva Forever

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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