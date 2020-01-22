Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів

Фільм "Мої думки тихі" зібрав купу схвальних відгуків глядачів. Однією із фішок української трагікомедії стало оригінальне музичне оформлення, тож ми зібрали всі саундтреки стрічки. Слухайте і насолоджуйтесь!

Для режисера Антоніо Лукіча фільм "Мої думки тихі" – дебютна повнометражна робота. Йому вдалось зняти справді круте кіно, навіть без поблажки як для українського. Акторська гра, зокрема, Ірми Вітовської – гідна похвали. Сценарій та мова стрічки наскільки українські, що деякі моменти точнісінько повторять ситуації, у яких побував кожен із нас.

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Влучний гумор з акцентом на конструктивне зерно наповнюють фільм важливим змістом. Оригінальною є й операторська робота, а особливої атмосфери додає музичне оформлення.

Зрештою, музика має велике значення для головного героя Вадима: він заробляє на життя записуючи різні звуки, а ще мріє стати музикантом, тож у вільний час пише електронні треки. У його дитячій кімнаті висять плакати Green Day та Linkin Park, а у блокноті намальований артворк з альбому Radiohead "The King Of Limbs", пише comma.com.ua. Дивитись онлайн трейлер фільму:

У фільмі авторам вдалось гармонійно поєднати ретровейв, Сестричку Віку, Spice Girls та андеграундний хіп-хоп. Зібрали для вас головні саундтреки "Думок", які точно ви захочете додати до свого плейлиста!

Dylan Ross – Galeforce Beach

Dylan Ross – Latitudes

M.O.O.N – Dust

Volt Age – Volt's Theme

憂鬱 – Sun

Voyager – Orion Arm

Сестричка Віка – То моє море

Sam Kuzel – William Alone

Spice Girls – Viva Forever

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