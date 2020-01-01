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Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
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Найбільш очікувані та атмосферні фільми січня 2020 вже стартують у кінотеатрах! Новий Дулітл, романтична комедія з Емілією Кларк, Баранчик Шон, повернення Поганих хлопців - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у січні!
Щасливого Різдва
Оригінальна назва мовою фільму: Last Christmas
Жанр: мелодрама, комедія
Країна: Великобританія, США
Режисер: Пол Фіг
У головних ролях: Емілія Кларк, Емма Томпсон, Мішель Єо, Генрі Голдінг
Тривалість: 103 хв.
Коли: з 1 січня 2020
Сюжет стрічки розповідає про те, як головна героїня Кейт з купою поганих звичок та рішення працює у крамниці ельфом перед Різдвом. Якось вона знайомиться з Томом, який видається надто хорошим, щоб бути реальним. Однак взимку Лондон стає неймовірно прекрасним, що змушує цих двох постійно стикатися та відкривати у собі зовсім інших людей.
Щасливого Різдва, дивитись трейлер фільму онлайн:
Кафе бажань (16+)
Оригінальна назва мовою фільму: La belle epoque
Жанр: драма, комедія
Країна: Франція
Режисер: Ніколя Бедос
У головних ролях: Даніель Отой, Гійом Кане, Дорія Тільє, Фанні Ардан
Тривалість: 114 хв.
Коли: з 2 січня 2020
Шлюб Маріанни і Віктора тримається вже чимало років, але з кожним днем його важко назвати справді щасливим. Тому жінка намагається весь час чимось займатись, а чоловік сумує за молодістю. Однак у нього випадає нагода знову опинитись у власній юності та згадати, як закохався у свою дружину.
Кафе бажань, дивитись трейлер фільму онлайн:
Дулітл
Оригінальна назва мовою фільму: Dolittle
Жанр: комедія, пригоди, фантастика
Країна: США
Режисер: Стівен Гейган
У головних ролях: Роберт Дауні-молодший., Том Холланд, Рамі Малек, Емма Томпсон, Джон Сіна, Маріон Котіяр, Майкл Шин, Антоніо Бандерас
Тривалість: - хв.
Коли: з 9 січня 2020
Сюжет базується на дитячих книгах Х'ю Лофтинга про ветеринара, який розуміє тварин та може з ними розмовляти. Щоправда, у стрічки на незвичайного лікаря та його пухнастих і пернатих чекає стільки пригод, що глядачам варто бути готовими. До слова, не варто проводити паралель зі стрічками про Доктора Дулітла, якого зіграв Едді Мерфі, адже тоді події відбувались у сучасному реальному світі.
Дулітл 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:
Гламурний бізнес (16+)
Оригінальна назва мовою фільму: Like a Boss
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Мігель Артета
У головних ролях: Роуз Бірн, Керолайн Фрідлюнд, Сальма Хайєк, Тіффані Хаддіш, Біллі Портер, Ері Грейнор
Тривалість: - хв.
Коли: з 9 січня 2020
Дві подруги створили власну компанію, однак навіть не розуміють, як конкурувати з іншими у жорстокому світі. Тому і стають жертвою сильнішої акули бізнесу. Але хіба досвід не приносить нові знання? Навіть, якщо він був невдалим.
Гламурний бізнес, дивитись трейлер фільму онлайн:
Кролик Джоджо (16+)
Оригінальна назва мовою фільму: Jojo Rabbit
Жанр: комедія, драма
Країна: США, Німеччина
Режисер: Тайка Вайтіті
У головних ролях: Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтіті, Роман Гріффін Дейвіс, Томасін МакКензі, Сем Роквелл
Тривалість: 108 хв.
Коли: з 23 січня 2020
Сюжет розгортається навколо 10-літнього німецького хлопчика Джоджо під час Другої світової війни, який залишився без батька. Його вихованням займається мама, яка зуміла сховати від німців маленьку єврейську дівчинку. Поки жінка намагається втримати це у таємниці, над хлопчиком насміхаються його однолітки. І тут раптово на допомогу приходить уявний друг, який зовнішньо нагадує Гітлера, але насправді має зовсім інші моральні орієнтири.
Кролик Джоджо, дивитись трейлер фільму онлайн:
Погані Хлопці 3
Оригінальна назва мовою фільму: BAD BOYS FOR LIFE
Жанр: комедія, бойовик
Країна: США
Режисер: Аділь Ель Арбі
У головних ролях: Вілл Сміт, Мартін Ловренс, Ванесса Хадженс
Тривалість: 113 хв.
Коли: з 23 січня 2020
Сюжет завершить трилогію пригод двох напарників-поліцейських, адже Маркус вирішує нарешті піти у відставку. Однак Майк просить друга допомогти йому з останньою справою. Ще більше пригод, стрілянини, перегонів та тусовок – ось, що чекає фанатів у новому кіно.
Погані Хлопці 3, дивитись трейлер фільму онлайн:
Баранчик Шон: Фермагеддон
Оригінальна назва мовою фільму: Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Жанр: комедія, пригоди, анімаційний
Країна: США, Франція, Великобританія
Режисер: Вілл Бечер, Річард Фелан
У головних ролях: Джастін Флетчер, Джон Шпаркс, Кейт Харбор
Тривалість: 86 хв.
Коли: з 23 січня 2020
Сюжет нового мультику покаже, як Шон знайомиться з прибульцем Лу-Лою, яка намагається повернутись додому. Головний герой разом з новою подружкою зустрінеться зі спецагентами та викраде у них космічне судно Лу-Ли.
Баранчик Шон: Фермагеддон, дивитись трейлер фільму онлайн:
Маленькі жінки
Оригінальна назва мовою фільму: Little Women
Жанр: мелодрама
Країна: США
Режисер: Грета Гервіг
У головних ролях: Меріл Стріп, Емма Вотсон, Тімоті Шаламе, Лора Дерн, Сірша Ронан
Тривалість: 113 хв.
Коли: з 30 січня 2020
Сюжет нового фільму від Грети Гервіг (Леді-Птаха) розповідає про легке життя чотирьох сестер з небагатої родини, які чекають на повернення батька з війни та змушені самі про себе піклуватись. У кожної дівчини є своє захоплення і далеко не кожна мріє лише вийти заміж.
Маленькі жінки, дивитись трейлер фільму онлайн:
Джентльмени
Оригінальна назва мовою фільму: The Gentlemen
Жанр: кримінал, бойовик
Країна: США
Режисер: Гай Річі
У головних ролях: Меттью МакКонахі, Чарлі Ганнем, Генрі Голдінг
Тривалість: 115 хв.
Коли: з 30 січня 2020
Сюжет розповідає про британського наркобарона, який хоче продати свою дуже прибуткову і небезпечну марихуанову імперію. Але не будь-якому, а династії мільярдерів з Оклахоми. Різні менталітети - це не найбільша проблема у цій справі.
Джентльмени, дивитись трейлер фільму онлайн:
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