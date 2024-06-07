"Моє серце з народом України": загадковий артист влаштував переполох на шоу талантів

Під час проведення шоу "Британія має талант" один з учасників у костюмі Бетмена після виступу виголосив коротку промову в знак підтримки України у війні.

Про несподівану подію повідомив таблоїд Daily Express.

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Учасник під псевдонімом The Dark Hero заспівав баладу "Defying Gravity" з мюзиклу "Wicked", за яку отримав високу оцінку від суддів талант-шоу. Наприкінці чоловік висловив підтримку Україні. Таким вчинком він неабияк спантеличив ведучих, які радше розізлилися не його політичною позицією, а кількома секундами ефірного часу, які забрав чоловік.

Особу "Бетмена" так ніхто і не дізнався. Учасник надав перевагу бути анонімним, адже що на початку свого виступу чоловік уникнув представлення, що наприкінці.

І ще одне, моє серце сьогодні ввечері з народом України, – оголосив "Бетмен" перед тим, як піти зі сцени.

Його позицію підтримали журі й глядачі в залі оплесками. Більше того, навіть ведучі Ант Макпартлін і Деклан Доннеллі аплодували перед тим, як повернутися до свого звичного місця представлення учасників.

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