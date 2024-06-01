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Актор Роберт Де Ніро озвучив передвиборчий ролик Джо Байдена під назвою "Snapped"

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Актор Роберт Де Ніро - фото 1
Актор Роберт Де Ніро

У 30-секундному відео Де Ніро називає Дональда Трампа "неконтрольованим" і стверджує, що колишній президент США не зупиниться ні перед чим, щоб досягти реваншу.

Популярний актор Роберт Де Ніро озвучив передвиборчий ролик Джо Байдена під назвою "Snapped". Про це повідомляє Time.

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Лауреат премії "Оскар", голлівудський актор відомий виступами проти колишнього президента. Нещодавно він назвав Трампа дурнем в телевізійному ефірі.

Відео починається з того, як Де Ніро обговорює кандидатуру Трампа на пост президента, посилаючись на різні суперечки.

Від опівнічних твітів до вживання відбілювача, сльозогінного газу до громадян і влаштування фотосесії ми знали, що Трамп вийшов з-під контролю як президент, – зауважує актор.

Ця розповідь доповнена фотографіями Трампа під час його президентства. Включно з його сумнозвісною фотографією з Біблією перед Церквою президентів після розгортання федеральних сил для придушення протестів після смерті Джорджа Флойда та подальшої боротьби з расовою несправедливістю.

Коли в рекламі звучать останні слова Де Ніро, на екрані блимає більше зображень прихильників Трампа, включно з натовпом прихильників Трампа, які стикаються з поліцією та тримають прапори "Зупиніть крадіжку".

Трамп хоче помститися, і він не зупиниться ні перед чим, – завершує відео Де Ніро.

Останнім зображенням є Байден, який салютує військам Сполучених Штатів. Він каже голосом за кадром: "Я Джо Байден, і я схвалюю це повідомлення".

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Джерело: Time
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