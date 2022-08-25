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Моя країна не впаде на коліна: YARMAK переспівав свій хіт українською

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Прем'єра YARMAK – Моя країна - фото 1
Прем'єра YARMAK – Моя країна

Відомий український репер YARMAK оновив свій відомий трек "22", який став одним з гімнів Євромайдану. Його часто можна й досі почути в мережі, впізнавши за словами "Моя страна не упадет на колени". Тепер у світ вийшла версія українською і про війну.

Репер YARMAK, який став на захист України у лавах ЗСУ, випустив нову версію пісні "22", яка колись стала гімном Євромайдану, а зараз з новим текстом зворушує слухачів до сліз. Тепер трек має назву "Моя країна" та актуальний у ці страшні воєнні часи, пише Радіо MAXIMUM.

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В емоційному кліпі можна побачити жахливі кадри з Маріуполя, Бучі, Ірпеня та постраждалих від російських окупантів міст та селищ.

Нова епоха, але старий біль та незмінна любов і віра в нашу прекрасну країну. Попри всю складність моменту, я щасливий жити серед таких прекрасних людей, які приречені на перемогу. На пісні "22" виросли сотні тисяч воїнів і борців, які сьогодні захищають нашу країну, сподіваюсь, ця пісня допоможе вирости новому поколінню, яке розбудує нашу прекрасну державу до рівня однієї з кращих у світі, – розповів сам репер.

YARMAK Моя країна, дивіться щемливий кліп онлайн:

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