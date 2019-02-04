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Науковці заявили, що Світовий океан поміняє свій колір

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Океан міняє свій колір - фото 1
Океан міняє свій колір / pexels

До кінця XXI століття через глобальне потепління клімату майже половина акваторії Світового океану змінить свій колір. Про це йдеться у дослідженні, що провели співробітники Массачусетського технологічного інституту (МТІ).

Як повідомляється, колір океанської води залежить від концентрації у ній фітопланктону. Кліматичні зміни впливають на течії, температуру і вміст поживних речовин, необхідних для розмноження водоростей, здатних здійснювати процес фотосинтезу.

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Води Світового океану стануть іншого кольору - фото 305629
Води Світового океану стануть іншого кольору

Переглянувши супутникові знімки океану за 25 років, вчені з'ясували, що колір води у районі екватора, Бермудських та Багамських островів став яскраво-блакитним через танення полярних льодів і зниження температури води у цих районах.

Водночас у південних частинах Тихого і Атлантичного океанів фітопланктон розмножився через потепління середовища, а води у цих районах стали більш яскравого зеленого відтінку.

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Джерело: nature
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