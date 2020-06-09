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Motorola випустила бюджетні смартфони на Snapdragon

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Motorola - фото 1
Motorola / noypigeeks

У розпорядженні інтернет-джерел з'явилася нова інформація про смартфони Motorola сімейства One Fusion: повідомляється, що ці апарати будуть офіційно представлені вже до кінця цього місяця.

Базова версія Motorola One Fusion отримає екран розміром 6,52 дюйма по діагоналі. Буде застосована панель формату HD + з роздільною здатністю 1600 × 720 точок.

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До складу основної багатомодульної камери увійде 48-Мп сенсор. В основу пристрою ляже процесор Qualcomm Snapdragon 710. Чіп об'єднує вісім обчислювальних ядер Kryo 360 з тактовою частотою до 2,2 ГГц і графічний прискорювач Adreno 616. Покупці зможуть вибирати між версіями з 3 і 6 Гбайт оперативної пам'яті і флеш-накопичувачем місткістю 64 і 128 Гбайт відповідно.

Крім того, буде анонсований апарат Motorola One Fusion +. Ця модель наділена 6,53-дюймовим дисплеєм IPS формату Full HD + з роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів. Основна камера отримає 64-Мп датчик.

Motorola випустила бюджетні смартфони на Snapdragon - фото 409067

Motorola випустила бюджетні смартфони на Snapdragon - фото 409068

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Джерело: noypigeeks
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