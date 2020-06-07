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Чоловіки vs жінки: хто грає більше у мобільні ігри
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Як жінки, так і чоловіки полюблять на дозвіллі вбити час за грою в ігри на своїх смартфонах. Тож дослідники дізналися, хто більше заслуговую на статус геймерів.
Опитування агентства NP Strategy Group показало, що жінки граю в ігри на своїх смартфонах у два рази частіше за чоловіків – 43% проти 18%. На планшетах різниця ще більша – 15% жінок назвали його улюбленою платформою для ігор, а серед чоловіків таких лише 5%.
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Чоловіки, своєю чергою, більше люблять ігри на PC (18% проти 7% серед жінок) і консолі (48% і 35%). Також чоловіки частіше за жінок вважають за краще платити за ігри повну ціну (44% і 30% жінок). 41% вибирає free-to-play.
Опитування проводилося серед 3003 осіб. 38% з них повідомили, що витрачають на відеоігри пів години в тиждень і більше – це був поріг для класифікації людини як любителя ігор. При цьому тільки 42% з них називають самих себе геймерами.
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