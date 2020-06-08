З'явилося перше офіційне зображення Xiaomi Mi Band 5

Компанія Xiaomi опублікувала перший офіційний тизер майбутнього хіта: фітнес-браслета Mi Band 5. Дивіться, як виглядатиме гаджет!

Віднині можна сміливо перестати гадати, як буде виглядати пристрій: Mi Band 5 буде саме таким, яким він показаний на цьому зображенні.

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На зображенні представлені також всі варіанти кольору ремінця Mi Band 5: чорний, жовтий, червоний і сіро-блакитний. Про характеристики офіційно поки нічого не говориться, але в найближчому майбутньому Xiaomi почне випускати тизери і з цього приводу.

За попередніми даними, пристрій отримає екран діагоналлю 1,2 дюйма, адаптер NFC, який буде працювати і за межами Китаю, а також 11 режимів тренувань, пульсоксиметр і можливість управління камерою смартфона. Тизер також підтверджує дату офіційної прем'єри Mi Band 5, вона відбудеться 11 червня, в четвер.

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