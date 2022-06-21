Морпіхи ефектно "денацифікували" спостережний пункт окупантів – відео

Щодня українські воїни докладають всіх зусиль, щоб на території нашої країни не залишилось жодного окупанта. І часто їхні успіхи вдається зафіксувати на відео, як це вийшло в миколаївських морпіхів.

Українські захисники продовжують відбивати тимчасово окуповані території та показувати російським загарбникам єдиний правильний шлях вслід за воєнним кораблем. Це підтверджує і свіже відео від бійців 36 36 ОБрМП, яке з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Миколаївські морпіхи активно готуються брати участь у "херсонському референдумі"! Артилерія 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вчергове денацифікувала командно-спостережний пункт окупантів, – йдеться в описі.

Відзначимо, що станом на 21 червня російська армія втратила 34 100 осіб, 1496 танків та 3606 бойових броньованих машин. Загальний перелік втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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