І вдень, і вночі: морпіхи показали, як трощать позиції ворога з артилерії

Українські воїни докладають максимум зусиль, щоб наблизити перемогу України над окупантами. Щодня вони показують єдиний правильний напрям для ворогів, а саме вслід за російським кораблем. І нове відео від одеських морпіхів це підтверджує!

Південні області, як і східні, досі атакують російські загарбники, але українські бійці також не дають їм просуватись далі. У будь-яку пору доби захисники знищують ворожу техніку та позбавляють армія окупантів особового складу. Це підтверджує і свіже відео від бійців з 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, яке з'явилось на офіційній сторінці воїнів у фейсбуці.

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Артилеристи одеської бригади морської піхоти продовжують трощити позиції противника на південному напрямку. Роблять це і вдень, і вночі, – йдеться в описі до ефектного запису з вогняним шоу, яке може стати останнім в житті російських військових, адже вони вдерлись на чужу землю.

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Відзначимо, що станом на 17 червня російська армія втратила 1456 танків, 3563 бойові броньовані машини та 734 артилерійські системи. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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