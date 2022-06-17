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І вдень, і вночі: морпіхи показали, як трощать позиції ворога з артилерії
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Українські воїни докладають максимум зусиль, щоб наблизити перемогу України над окупантами. Щодня вони показують єдиний правильний напрям для ворогів, а саме вслід за російським кораблем. І нове відео від одеських морпіхів це підтверджує!
Південні області, як і східні, досі атакують російські загарбники, але українські бійці також не дають їм просуватись далі. У будь-яку пору доби захисники знищують ворожу техніку та позбавляють армія окупантів особового складу. Це підтверджує і свіже відео від бійців з 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, яке з'явилось на офіційній сторінці воїнів у фейсбуці.
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Артилеристи одеської бригади морської піхоти продовжують трощити позиції противника на південному напрямку. Роблять це і вдень, і вночі, – йдеться в описі до ефектного запису з вогняним шоу, яке може стати останнім в житті російських військових, адже вони вдерлись на чужу землю.
Якщо відео недоступне, то перейдіть за посиланням
Відзначимо, що станом на 17 червня російська армія втратила 1456 танків, 3563 бойові броньовані машини та 734 артилерійські системи. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:
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