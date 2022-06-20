Вовк і "вовкулаки": бійці показали спокійну зустріч з хижим звіром – відео

Українські воїни щодня працюють над тим, що наблизити нашу перемогу. І навіть природа на боці захисників, що підтверджує незвичайна зустріч військових з вовком.

Українські військові активно працюють над тим, щоб зменшити кількість окупантів на нашій землі. Тому в мережі регулярно з'являються епічні відео з палаючою ворожою технікою, але цього разу бійці показали несподівану зустріч з хижаком в зоні бойових дій. Відповідний запис з'явився на офіційній сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у фейсбуці.

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Вовк і "вовкулаки". Свій до свого... Під час виконання бойового завдання воїни однієї з бойових груп ССО України зустріли вовка. Звір вийшов до операторів і без страху та агресії почав "знайомство" з бійцями, – йдеться в описі. І на відео справді можна побачити, як звір спокійно підходить до військових та супроводжує їх.

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