Мороз та хуртовини: українців попередили про погіршення погоди

На вихідних в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема сильне похолодання до 16 градусів морозу в деяких регіонах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Так, зазначається, що 8-9 лютого очікується ослаблення і припинення опадів, однак температура опуститься місцями до -16. "За даними Укргідрометцентру, 8-9 лютого слід чекати ослаблення і припинення опадів, зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу; у східних областях і Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу", – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами 8 лютого на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Оголошено третій рівень небезпеки.

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