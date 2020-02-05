Україну засипало снігом: красиві фото і прикольні меми з соцмереж

5 лютого на Прикарпатті випала рекордна кількість снігу. На місці чергує поліція, щоби контролювати ситуацію дорожньо-транспортного руху. Будьте обережні та дивіться гарні світлини зимової України!

На Закарпатті та Прикарпатті вирує стихія – дощ та мокрий сніг. Приріст снігового покриву в межах 10-20 см, а в горах де-не-де сягає 35-40 сантиметрів. Сильний вітер, хуртовини, снігові замети, ожеледиця. Погода абсолютно несприятлива, а ситуація на дорогах небезпечна. Стихія – страшна, проте засніжена Україна – прекрасна!

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Коли не знаєш, як розчистити весь той сніг:

Сніг – це причина транспортного колапсу:

Погода по-українськи:

Гарні фото засніженої України

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