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Холодно у Техасі: розгублений пес розсмішив Reddit

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Розгублений собака став зіркою мережі - фото 1
Розгублений собака став зіркою мережі

У мережі не можуть втримати сміх від розгубленого пса, який просто хотів попити води, але вона замерзла.

На платформі Reddit користувач з ніком MrNorc поділився веселим відео з собакою, який хоче попити води з миски, але через мороз вона замерзла. Допис одразу ж опинився у трендах, адже за 5 годин його побачили понад 30 тисяч осіб, а ще більш як 400 залишили коментарі. Особливої родзинки додає текст, який наклав автор, начебто, намагаючись вгадати, про що ж думає пухнастик у цей незручний момент.

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"Що? Чому? Як? О ні, це велика проблема. Вверх це вниз, вліво це вправо, добре це погано, вода тверда. Зачекай, можливо, цьому є логічне пояснення. Подумай спокійно. Прибульці. Ох дідько!", – роздумує собака.

It's cold in Texas. Texans aren't used to it. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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