Монобанк анонсував відкриття у Польщі

18 січня 2023 року Олег Гороховський, співзасновник Монобанку, повідомив, що відкривається попереднє замовлення на ще один mono. Він отримав назву "stereo by mono" – це польський проєкт. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Новий продукт "stereo by mono" має на меті дати українцям те, чого їм бракує в Європі.

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Залишити заявку можна за ЦИМ посиланням.

За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу", – зазначив Гороховський.

У "stereo by mono" користувачі отримають:

спілкування українською

дистанційна реєстрація через Дію

цілодобова та людська підтримка у месенджерах

зручні перекази між картками

пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний, парковка тощо)

безкоштовні перекази в Україну

Для реєстрації буде потрібний PESEL – номер запису у польській системі реєстрації населення.

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