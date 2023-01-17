Укрзалізниця обладнає потяги системами Starlink до кінця року

Потяги "Інтерсіті" обладнають системами Starlink, які забезпечують інтернет з'єднання. Про це повідомив Олександр Камишін, голова правління "Укрзалізниці". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Україні передали 30 000 терміналів Starlink, з яких частину встановлять в потягах "Інтерсіті" до кінця 2023 року. До ухвалення цього рішення, 100 днів тестували Wi-Fi від Starlink у поїзді за маршрутом Київ-Харків. Середня швидкість інтернету на порт становила 65,7 мбіт/с (що відповідає стандарту домашнього інтернету), а безперебійний доступ вдалось забезпечити на 96,7% маршруту.

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Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд Інтерсіті та катали його на різних маршрутах понад 100 днів. Результати тестування: доступність на маршруті 97%, швидкість до 100 Мбіт/с. Віцепрем'єр-міністр Кубраков поставив нам задачу тепер розвернути пілот на всі поїзди Інтерсіті. До кінця року задача буде виконана", – зазначає Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Тест-драйв Старлінків на Укрзалізниці:

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