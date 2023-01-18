Індекс борщу – наскільки виросли ціни в Україні за 11 місяців війни

Експерти підрахували, наскільки змінились ціни в Україні від початку війни, й визначили актуальний індекс борщу. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Офіс ефективного регулювання (BRDO) повідомляє, що вартість борщу в Україні зросла на 21,2% від початку повномасштабної війни. Зараз ціна борщу на чотирьох осіб становить 99,2 гривні. Це з урахуванням, що страву готують за традиційним рецептом.

І ще: Українці матимуть інтернет без світла – Мінцифра передала провайдерам батареї SBL

Свіжий "індекс борщу" від BRDO свідчить, що всі інгредієнти для борщу суттєво виросли у ціні. Станом на 24 лютого 2022 року "індекс борщу" становив 81,84 грн. А станом на 13 січня 2023 року цей показник виріс на 21,22%.

Під час підрахунку індексу ми використовуємо дані порталу про фінанси та інвестиції Мінфін щодо середньомісячних цін на продукти. На жаль, наразі ми не можемо підтвердити актуальність індексу для регіонів України, що перебувають у зоні активних бойових дій", – зазначено у коментарі до дослідження.

Найбільше подорожчало м'ясо, а далі за шкалою подорожчання – сметана та морква. Цікаво, що картопля, буряк та капуста подешевшали.

До теми: Укрзалізниця обладнає потяги системами Starlink до кінця року