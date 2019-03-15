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Моніка Белуччі знялася у спокусливій фотосесії

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Шанувальники похвалили Моніку за природність - фото 1
Шанувальники похвалили Моніку за природність / rrron

54-річна актриса Моніка Белуччі не перестає дивувати шанувальників шикарними знімками. З роками зірка стає лише красивішою.

Спекотна італійка стала героїнею березневого випуску французького журналу 7000 magazine в об'єктиві Ральфа Веніга актриса позувала у спокусливих нарядах, демонструючи ідеальні форми, сяючу молодість обличчя і розкішне волосся.

І ще: Розкішна Моніка Беллуччі прикрасила популярний журнал

Користувачі мережі у захваті від зйомки, і похвалили Моніку за природність і постійну старанну роботу над собою, яку і назвали головним секретом молодості актриси. А от нам здається, що є ще один аспект, який допомагає італійці відчувати себе прекрасно і виглядати відповідно: кохання.

Моніка Белуччі знялася у спокусливій фотосесії - фото 314574

Моніка Белуччі знялася у спокусливій фотосесії - фото 314576

Моніка Белуччі знялася у спокусливій фотосесії - фото 314575

Нагадаємо, нещодавно актриса з'явилася на публіці у компанії свого нового бойфренда – 36-річного художника Ніколаса Лефевра, і разом вони виглядали просто приголомшливо!

Читайте також: Моніка Белуччі кардинально змінила імідж у новій фотосесії

Джерело: la-bellucci
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