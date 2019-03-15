На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Моніка Белуччі знялася у спокусливій фотосесії
-
- 9
54-річна актриса Моніка Белуччі не перестає дивувати шанувальників шикарними знімками. З роками зірка стає лише красивішою.
Спекотна італійка стала героїнею березневого випуску французького журналу 7000 magazine – в об'єктиві Ральфа Веніга актриса позувала у спокусливих нарядах, демонструючи ідеальні форми, сяючу молодість обличчя і розкішне волосся.
І ще: Розкішна Моніка Беллуччі прикрасила популярний журнал
Користувачі мережі у захваті від зйомки, і похвалили Моніку за природність і постійну старанну роботу над собою, яку і назвали головним секретом молодості актриси. А от нам здається, що є ще один аспект, який допомагає італійці відчувати себе прекрасно і виглядати відповідно: кохання.
Нагадаємо, нещодавно актриса з'явилася на публіці у компанії свого нового бойфренда – 36-річного художника Ніколаса Лефевра, і разом вони виглядали просто приголомшливо!
Читайте також: Моніка Белуччі кардинально змінила імідж у новій фотосесії
-
13:21Моніка Белуччі знялася у спокусливій фотосесії
-
13:14Ліга Чемпіонів: жеребкування визначило пари в 1/4 та 1/2 фіналу
-
13:05Грумер пояснив, чому його послуги дорожчі, ніж у перукаря
-
12:53Серіал Школа: Випускний – як і чим закінчився фінальний 3 сезон
-
12:47Відому актрису назвали копією Бреда Пітта: схожа?
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:24Ось чому не можна збивати температуру
-
12:05ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
-
11:51Tesla Model Y представлена офіційно: ціна та характеристики кросовера
-
11:40Цей художник малює не просто картини, а справжні головоломки
-
11:18Тіна Кароль показала звабливе декольте
-
11:01Месники: Фінал – вийшов новий трейлер, у якому Тор приймає Капітана Марвел у команду
-
10:51Овочевий бульйон, як в мами: дуже простий рецепт
-
10:26Що роблять порноактриси після закінчення кар'єри (18+)
-
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
-
09:55Креатив по-українськи: творчість пропонують зробити національною ідеєю
-
09:34Вгадай фільм за постером: виставка кіноплакатів з Гани 70-х років
-
09:13Не бійтеся повертати: як захистити свої права під час покупок
-
08:53Фото з привидом: як розважалися у Вікторіанську епоху
-
08:23Майбутнє вже тут: коли будуть роботизовані майже 50% професій
-
07:59Даша Астаф'єва показала пишні форми (фото 18+)
-
07:32Суперзум Huawei P30 Pro випробували до презентації: фотофакт
-
07:15В Україні збільшать один зі штрафів для водіїв
- 14 березня
-
22:53Як її розкусити: 5 ознак, що у неї силіконові груди
-
22:19Apple оголосила дату презентації iOS 13
-
12:05ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
-
09:13Не бійтеся повертати: як захистити свої права під час покупок
-
07:15В Україні збільшать один зі штрафів для водіїв
- 14 березня
-
22:53Як її розкусити: 5 ознак, що у неї силіконові груди
-
20:10Динамо – Челсі: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
18:435 продуктів, які зникнуть через глобальне потепління
-
16:00Як змінилися актори серіалу Швидка допомога: фото тоді і зараз
-
14:33Динамо – Челсі: коли і де дивитися матч Ліги Європи
-
12:21Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми
-
10:42Ліга чемпіонів: які команди пробилися в 1/4 фіналу турніру
-
09:21Як не захворіти весною: лайфхаки
-
07:13Яку погоду очікувати в Україні 14 березня
- 13 березня
-
22:51З'явився рейтинг найкомфортніших міст світу
-
21:43Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось
-
18:00Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
-
15:27Гра престолів 8 сезон: оголошена дата виходу і тривалість усіх серій
-
12:58Привіт із 90-х: що таке пейджер і чому він був таким популярним
-
10:15Прикольний тест: Який ти березневий кіт?
-
07:15Погода на 13 березня в Україні: точний прогноз синоптиків
- 12 березня
-
20:52Forbes показав наймолодшого холостяка-мільярдера: він займається рибою
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
-
17:39Молодий батько показав, як потрібно розважати дітей: кумедне відео
-
16:15Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років
-
14:15Тест: Скільки днів Великого посту ти витримаєш?
-
12:5010 дивних професій майбутнього