Моніка Белуччі знялася у спокусливій фотосесії

54-річна актриса Моніка Белуччі не перестає дивувати шанувальників шикарними знімками. З роками зірка стає лише красивішою.

Спекотна італійка стала героїнею березневого випуску французького журналу 7000 magazine – в об'єктиві Ральфа Веніга актриса позувала у спокусливих нарядах, демонструючи ідеальні форми, сяючу молодість обличчя і розкішне волосся.

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Користувачі мережі у захваті від зйомки, і похвалили Моніку за природність і постійну старанну роботу над собою, яку і назвали головним секретом молодості актриси. А от нам здається, що є ще один аспект, який допомагає італійці відчувати себе прекрасно і виглядати відповідно: кохання.

Нагадаємо, нещодавно актриса з'явилася на публіці у компанії свого нового бойфренда – 36-річного художника Ніколаса Лефевра, і разом вони виглядали просто приголомшливо!

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