Моніка Белуччі вперше вийшла у світ з молодим бойфрендом

Італійська актриса 54-річна Моніка Беллуччі своє особисте життя на показ не виставляє. Ще в листопаді 2017 вона зізналася, що щаслива у нових стосунках, проте ніяких подробиць не розкривала.

Днями на паризькому Тижні моди відбувся показ Chanel, де представили ​​останню колекцію легендарного Карла Лагерфельда. На заході Моніка з'явилася у супроводі привабливого молодого чоловіка: вони трималися за руки і не приховували почуттів.

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Чоловік став першим, кого вона офіційно представила громадськості з тих пір, як в 2013-му розлучилася з Касселем Венсаном.

Знайомимося з новим коханим культової красуні: 36-річний Ніколас Лефевр – художник, скульптор і модель. Він живе в Парижі, багато подорожує, у нього є 8-річна дочка Анахіт від попереднього шлюбу. В інтерв'ю Моніка якось зізналася, що, незважаючи на те, що Ніколас займається абсолютно іншим видом діяльності, його темп життя цілком відповідає її, тому їм легко зрозуміти один одного.

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