Моніка Белуччі кардинально змінила імідж у новій фотосесії

Моніка Белуччі досі затребувана актриса і модель. За інтерв'ю з нею і обкладинки готові видання в різних куточках світу готові стояти в черзі. Так, нещодавно красуня поділилася знімками з нової фотосесії.

Моніка Белуччі – одна з голлівудських вічно молодих кінодів, якій може позаздрити кожна жінка. У 54 роки актриса виглядає чудово. Зірка не соромиться своїх зморщок, які зовсім не псують її красу.

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Днями на своїй сторінці в Instagram Белуччі похвалилася результатом нової fashion-зйомки для італійського глянцю "7000magazine". Моніка позує в різних образах на серії чорно-білих знімків.

Однак найбільше уваги шанувальників привернуло фото, на якому Моніка позує в дуже незвичному для себе образі. Для фотосету красуня вирішила приміряти образ блондинки. І слід зазначити, що актрисі дуже до лиця світлий колір волосся. Водночас шанувальники відзначили, що Моніці в будь-якому випадку краще бути брюнеткою.

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