Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Розкішна Моніка Беллуччі прикрасила популярний журнал

  • 42
Моніка Беллуччі знялась для обкладинки iO Donna - фото 1
Моніка Беллуччі знялась для обкладинки iO Donna

Відома італійська акторка Моніка Беллуччі продовжує підкорювати серця шанувальників. Нещодавно красуня знялась для обкладинки нового номера видання iO Donna.

Знаменита італійська акторка та модель Моніка Беллуччі досі залишається однією із найкрасивіших жінок нашого часу. До того ж, вона стежить за трендами та навіть має офіційний профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 2 млн користувачів. Там періодично з'являються кадри з нових та архівних фотосесій зірки.

І ще: Емма Вотсон вразила чуттєвою фотосесією

Нещодавно фанатів потішили появою Моніки на обкладинці видання O Donna у сучасних та стильних образах. Що й казати, Беллуччі й досі може скласти конкуренцію юним акторкам.

Читайте також: Кеті Перрі заплатила шалену суму за побачення з Орландо Блумом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1375
Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
  • 03 грудня, 17:16
  • 926
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 2006
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз