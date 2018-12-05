Розкішна Моніка Беллуччі прикрасила популярний журнал

Відома італійська акторка Моніка Беллуччі продовжує підкорювати серця шанувальників. Нещодавно красуня знялась для обкладинки нового номера видання iO Donna.

Знаменита італійська акторка та модель Моніка Беллуччі досі залишається однією із найкрасивіших жінок нашого часу. До того ж, вона стежить за трендами та навіть має офіційний профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 2 млн користувачів. Там періодично з'являються кадри з нових та архівних фотосесій зірки.

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Нещодавно фанатів потішили появою Моніки на обкладинці видання O Donna у сучасних та стильних образах. Що й казати, Беллуччі й досі може скласти конкуренцію юним акторкам.

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