Моніка Беллуччі вразила кардинальною зміною образу

Такою Моніку Беллуччі ви ще не бачили / gettyimages

Розкішна актриса Моніка Беллуччі не перестає дивувати своїх прихильників. Цього разу 54-річна зірка кіно вразила усіх кардинальною зміною образу. Такою ви її ще не бачили!

Моніка Беллуччі стала героїнею нового номера французького журналу Soon.

Вам сподобається: Сексуальні і роздягнені: чим вражали Дженніфер Лопес, Нетта Барзілай і Кім Кардашян (18+)

Знімав чарівну кіноактрису фотограф Патрік ван Малдер.

На світлинах Белуччі приміряла вельми незвичний образ: замість спокусливої брюнетки перед нами постала розкішна та зваблива білявка. Позує актриса у вбранні Valentino і Bottega Veneta.

Дивіться також: Колишня Володимира Кличка шокувала зовнішнім виглядом