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Моніка Беллуччі вразила кардинальною зміною образу

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Такою Моніку Беллуччі ви ще не бачили - фото 1
Такою Моніку Беллуччі ви ще не бачили / gettyimages

Розкішна актриса Моніка Беллуччі не перестає дивувати своїх прихильників. Цього разу 54-річна зірка кіно вразила усіх кардинальною зміною образу. Такою ви її ще не бачили!

Моніка Беллуччі стала героїнею нового номера французького журналу Soon.

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Знімав чарівну кіноактрису фотограф Патрік ван Малдер.

На світлинах Белуччі приміряла вельми незвичний образ: замість спокусливої брюнетки перед нами постала розкішна та зваблива білявка. Позує актриса у вбранні Valentino і Bottega Veneta.

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Моніка Беллуччі вразила кардинальною зміною образу - фото 328857

Моніка Беллуччі вразила кардинальною зміною образу - фото 328858

Моніка Беллуччі вразила кардинальною зміною образу - фото 328859

Моніка Беллуччі вразила кардинальною зміною образу - фото 328860

Моніка Беллуччі вразила кардинальною зміною образу - фото 328861

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Джерело: Buro247
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