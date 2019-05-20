Колишня Володимира Кличка шокувала зовнішнім виглядом

Актриса, колишня наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі вийшла у люди в Лос-Анджелесі в одній мішкуватій сірій футболці, з-під якої було видно білизну.

До того ж, на зірці серіалу "Нешвілл" були надіті домашні капці.

І ще: Вечер в хату: в мережі висміяли кепку Кличка

Зараз 29-річна американська актриса продовжує зустрічатися зі своїм на рік старшим бойфрендом Брайаном Хікерсоном попри те, що він її нещодавно побив. У цей інцидент втрутилася поліція. Копи приїхали до пари додому і побачили дівчину з ознаками побиття.

Бойфренда актриси заарештували, однак невдовзі його звільнили під заставу в 50 тисяч доларів. Хайден пробачила коханому і нещодавно пару зняли на вулиці разом, вони трималися за руки. Це було їх перше спільне фото після інциденту з побиттям.

Читайте також: У Кличка знову стався словесний конфуз: відео на повтор