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Колишня Володимира Кличка шокувала зовнішнім виглядом

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Зараз 29-річна американська актриса зустрічається з Брайаном Хікерсоном - фото 1
Зараз 29-річна американська актриса зустрічається з Брайаном Хікерсоном / No.1 Free

Актриса, колишня наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі вийшла у люди в Лос-Анджелесі в одній мішкуватій сірій футболці, з-під якої було видно білизну.

До того ж, на зірці серіалу "Нешвілл" були надіті домашні капці.

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Зараз 29-річна американська актриса продовжує зустрічатися зі своїм на рік старшим бойфрендом Брайаном Хікерсоном попри те, що він її нещодавно побив. У цей інцидент втрутилася поліція. Копи приїхали до пари додому і побачили дівчину з ознаками побиття.

Колишня Володимира Кличка шокувала зовнішнім виглядом - фото 328836

Колишня Володимира Кличка шокувала зовнішнім виглядом - фото 328837

Колишня Володимира Кличка шокувала зовнішнім виглядом - фото 328838

Бойфренда актриси заарештували, однак невдовзі його звільнили під заставу в 50 тисяч доларів. Хайден пробачила коханому і нещодавно пару зняли на вулиці разом, вони трималися за руки. Це було їх перше спільне фото після інциденту з побиттям.

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Джерело: gotceleb
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