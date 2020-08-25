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ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х

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сленгові слова з 90-х - фото 1
сленгові слова з 90-х

У кожного покоління є свої особливі слова, значення яких відоме тільки їм. У 90-ті теж був свій сленг, яким зараз ніхто не послуговується. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

У 90-ті все було інакше! Дипломат – це не посада, а портфель для паперів. Пам'ятаєш концерти вітань? А тістечко з печива "Картопля", крем-соду і крюшон? Перевір свої знання сленгових слів з 90-х!

І ще: Що ви бачите на картинці: простий тест, який розкриє ваш характер

Вмикай ностальгію на максимум!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: Міжнародний день молоді: Перевір свої знання сленгових слів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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