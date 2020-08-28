ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

що не так ти робиш, коли слухаєш музику

Всі ми маємо секрети – музичні вподобання не виняток. Слухаєш пісні без навушників? Замість слів співаєш набір літер? Ми визначимо твій головний музичний гріх – проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Музика відкриває в нас нові межі, проте не завжди ці межі приємні іншим людям. Визначмо, що ж дратує інших у твоїй музичній поведінці!

ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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