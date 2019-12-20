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В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт

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Нові гроші та монети в Україні - фото 1
Нові гроші та монети в Україні

20 грудня 2019 року Національний банк України ввів в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень, а також монети номіналом 5 гривень, які поступово замінять відповідні паперові купюри. Дивіться, як виглядають нові гроші!

Спершу в обігу з'явиться по п'ять мільйонів 50-гривневих банкнот та 5-гривневих монет. Уже з 20 грудня банки зможуть отримувати оновлені гроші та видавати їх своїм клієнтам.

Це цікаво: Який вигляд матимуть оновлені банкноти 200 гривень

При цьому українцям не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5 та 50 гривень попереднього зразка на оновлені монети та банкноти. Ми можемо необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами відповідних номіналів.

В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт - фото 375143

Банкноти номіналами 5 та 50 гривень попередніх років випуску в результаті природного зношення будуть замінюватися оновленими. При цьому нові гроші повинні забезпечити зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави, також вони надійніші та захищеніші від підробок.

В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт - фото 375135

Як виглядають нові 50 гривень та 5-гривневі монети

Оновлена банкнота номіналом 50 гривень за дизайном наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень, що вже перебувають у обігу. На п'ятдесятці нового зразка збережено основні зображення банкноти зразка 2004 року: на лицьовому боці розміщено портрет Михайла Грушевського, а на зворотному боці – зображення будівлі Української Центральної Ради. Розмір нової банкноти не змінився – 72 х 136 мм, кольорова гама та ж сама.

В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт - фото 375134

"Водночас захист нової банкноти 50 гривень, якщо порівняти з банкнотою попереднього зразка, удосконалено: покращено рельєфність елементів друку, змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист; серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально уздовж правого краю зворотного боку банкноти", – пояснив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт - фото 375136

Нова обігова монета номіналом 5 гривень – невелика за розміром та доволі легка. Її діаметр становить 22,1 мм, вага – 5,2 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки більшому діаметру та відкарбованому на монеті багатограннику громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.

В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт - фото 375142

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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