В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт

20 грудня 2019 року Національний банк України ввів в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень, а також монети номіналом 5 гривень, які поступово замінять відповідні паперові купюри. Дивіться, як виглядають нові гроші!

Спершу в обігу з'явиться по п'ять мільйонів 50-гривневих банкнот та 5-гривневих монет. Уже з 20 грудня банки зможуть отримувати оновлені гроші та видавати їх своїм клієнтам.

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При цьому українцям не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5 та 50 гривень попереднього зразка на оновлені монети та банкноти. Ми можемо необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами відповідних номіналів.

Банкноти номіналами 5 та 50 гривень попередніх років випуску в результаті природного зношення будуть замінюватися оновленими. При цьому нові гроші повинні забезпечити зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави, також вони надійніші та захищеніші від підробок.

Як виглядають нові 50 гривень та 5-гривневі монети

Оновлена банкнота номіналом 50 гривень за дизайном наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень, що вже перебувають у обігу. На п'ятдесятці нового зразка збережено основні зображення банкноти зразка 2004 року: на лицьовому боці розміщено портрет Михайла Грушевського, а на зворотному боці – зображення будівлі Української Центральної Ради. Розмір нової банкноти не змінився – 72 х 136 мм, кольорова гама та ж сама.

"Водночас захист нової банкноти 50 гривень, якщо порівняти з банкнотою попереднього зразка, удосконалено: покращено рельєфність елементів друку, змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист; серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально уздовж правого краю зворотного боку банкноти", – пояснив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

Нова обігова монета номіналом 5 гривень – невелика за розміром та доволі легка. Її діаметр становить 22,1 мм, вага – 5,2 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки більшому діаметру та відкарбованому на монеті багатограннику громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.

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