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Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти

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Оновлені українські банкноти - фото 1
Оновлені українські банкноти

Національний банк України вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 50 та 200 гривень, а також монети номіналом 5 та 10 гривень, які поступово замінять паперові купюри. Дивіться, як виглядають нові українські гроші!

Як пояснили в Нацбанку, оновлені 50 та 200 гривень більш надійні та захищені від підробок. Банкноти отримали удосконалену систему захисту, а за дизайном наслідують купюри нового покоління – 20, 100, 500 та 1000 гривень.

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Для зручності готівкових розрахунків та економії коштів держави в обіг також надійдуть монети номіналом 5 та 10 гривень. Нацбанк оголосив терміни запровадження нововведень:

  • 20 грудня 2019 року – в обігу з'являться монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень;
  • 25 лютого 2020 року – в обігу надійдуть оновлені банкноти номіналом 200 гривень;
  • у середині 2020 року – в обіг буде введено монети номіналом 10 гривень.
Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти - фото 370269

Як будуть виглядати нові 50 та 200 гривень

Дизайн 50-гривневої купюри був незмінним із 2004 року, а 200-гривнева залишалася без змін із 2007 року. Оновлені банкноти містять основні зображення попередніх зразків, мають аналогічні розміри та подібну кольорову гаму, проте їхньою головною відмінністю є посилений захист.

Зокрема, покращено рельєфність елементів друку, у тому числі елементу для людей з вадами зору; змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист.

Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти - фото 370268

Чи треба міняти старі купюри

В НБУ наголосили, що громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5, 10, 50 та 200 гривень попереднього зразка на оновлені банкноти та монети. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошима, і попередніми банкнотами відповідних номіналів.

Банкноти номіналами 5 та 10 гривень попередніх років випуску поступово – у результаті природного зношення – будуть замінюватися в обігу монетами та оновленими банкнотами.

Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти - фото 370267

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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