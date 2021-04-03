MONATIK вперше показав своїх синів Даню та Платона

Український співак MONATIK з дружиною і дітьми стали героями українського глянцю. 35-річний продюсер заявив, що прийшов час показати обличчя своїх синів.

Український співак і продюсер MONATIK (Дмитро Монатік) разом з дружиною Іриною і синами Данилом і Платоном стали героями глянцевого видання L'Officiel Ukraine. Про це артист повідомив у Instagram, опублікувавши фото обкладинки видання із зображенням своєї сім'ї.

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"Прийшов час Дані та Платоші показати свої обличчя. Це мало статися. Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення це ж вони. Діти – моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті", – написав артист.

"Суперсімейка", – прокоментував публікацію український режисер Алан Бадоєв. "Один в маму, інший в тата – два щасливих сини", – написала в коментарях український хореограф Олена Коляденко.

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