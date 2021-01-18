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Дружина MONATIK заворожила шанувальників знімком в бікіні
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Ірина Монатік похвалилися пишним бюстом на пляжі. Шанувальники у захваті від красуні!
Дружина музиканта Дмитра Монатіка вразила фоловерів відвертим кадром.
І ще: ритмоLOVE: дивіться кліп MONATIK, від якого паморочиться голова
Ірина Монатік показала крупним планом пишні груди. Фото знаменитість запостила в інстаграмі. У кадрі Ірина Монатік зображена в бікіні. Акцент зроблений на пишний бюст знаменитості. Образ доповнюють окуляри з рожевими скельцями і розпущене волосся Ірини.
"Доброго, чудесного дня", – написала Ірина.
Тим часом сам Монатік поділився з підписниками захоплюючою історією про те, як він вперше побачив під час відпочинку на Мальдівах фітопланктон – морські "світлячки", які розташовані на березі океану. Артист порівняв це явище з "космосом під ногами".
Це цікаво: MONATIK поділився сімейним фото з відпочинку на Мальдівах
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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