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Дружина MONATIK заворожила шанувальників знімком в бікіні

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MONATIK з коханою - фото 1
MONATIK з коханою

Ірина Монатік похвалилися пишним бюстом на пляжі. Шанувальники у захваті від красуні!

Дружина музиканта Дмитра Монатіка вразила фоловерів відвертим кадром.

І ще: ритмоLOVE: дивіться кліп MONATIK, від якого паморочиться голова

Ірина Монатік показала крупним планом пишні груди. Фото знаменитість запостила в інстаграмі. У кадрі Ірина Монатік зображена в бікіні. Акцент зроблений на пишний бюст знаменитості. Образ доповнюють окуляри з рожевими скельцями і розпущене волосся Ірини.

"Доброго, чудесного дня", – написала Ірина.

Дружина MONATIK заворожила шанувальників знімком в бікіні - фото 443685
Тим часом сам Монатік поділився з підписниками захоплюючою історією про те, як він вперше побачив під час відпочинку на Мальдівах фітопланктон – морські "світлячки", які розташовані на березі океану. Артист порівняв це явище з "космосом під ногами".

Це цікаво: MONATIK поділився сімейним фото з відпочинку на Мальдівах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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