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МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось
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Міністерство освіти і науки України оновило умови вступу для здобуття ступенів бакалавра, магістра й доктора філософії чи мистецтва у 2024 році. Радіо Максимум розповідає деталі, що змінилось.
Міністерство освіти і науки визначило показники регіональних коефіцієнтів, які враховуватимуться при вступі абітурієнтів до закладів вищої освіти різних областей. Про це повідомила пресслужба МОН.
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МОН підвищило регіональний коефіцієнт (коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає ЗВО, розташований у певному регіоні) для закладів вищої освіти, що розташовані у прифронтових і прикордонних областях, а саме:
- У Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях – на 1,07;
- У Дніпропетровській і Полтавській областях, а також у Бучанському районі Київської області – на 1,04;
- У інших областях – на 1,00.
Для того, щоб здобути другий ступінь магістра, вступати до навчального закладу можна без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей, окрім "Право" і "Міжнародне право".
Для вступу на здобуття ступеня доктора філософії чи доктора мистецтва потрібно скласти ЄВІ у 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів. Також студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру, якщо вони:
- Зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території;
- Проживають у населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії;
- Проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.
Студенти можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо відповідають вимогам та вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра. Це стосується спеціальностей, що користуються особливою підтримкою. Переглянути їх перелік можна тут.
Якщо у закладі вищої освіти немає магістерської програми за обраною спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного ЗВО або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
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