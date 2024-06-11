Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось

  • 485
Навчання - фото 1
Навчання / unsplash

Міністерство освіти і науки України оновило умови вступу для здобуття ступенів бакалавра, магістра й доктора філософії чи мистецтва у 2024 році. Радіо Максимум розповідає деталі, що змінилось.

Міністерство освіти і науки визначило показники регіональних коефіцієнтів, які враховуватимуться при вступі абітурієнтів до закладів вищої освіти різних областей. Про це повідомила пресслужба МОН.

До слова: У Резерв+ для "обмежено придатних" з'явиться нова функція: пояснення Міноборони

МОН підвищило регіональний коефіцієнт (коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає ЗВО, розташований у певному регіоні) для закладів вищої освіти, що розташовані у прифронтових і прикордонних областях, а саме:

  • У Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях – на 1,07;
  • У Дніпропетровській і Полтавській областях, а також у Бучанському районі Київської області – на 1,04;
  • У інших областях – на 1,00.

Для того, щоб здобути другий ступінь магістра, вступати до навчального закладу можна без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей, окрім "Право" і "Міжнародне право".

Для вступу на здобуття ступеня доктора філософії чи доктора мистецтва потрібно скласти ЄВІ у 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів. Також студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру, якщо вони:

  • Зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території;
  • Проживають у населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії;
  • Проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.
Наука - фото 542388
Наука / unsplash

Студенти можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо відповідають вимогам та вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра. Це стосується спеціальностей, що користуються особливою підтримкою. Переглянути їх перелік можна тут.

Якщо у закладі вищої освіти немає магістерської програми за обраною спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного ЗВО або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Цікаво: Новий період у творчості: LAUD презентував свій третій альбом "Пробудження"

Джерело: МОН
пропозиції партнерів
Новини