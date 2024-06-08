Новий період у творчості: LAUD презентував свій третій альбом "Пробудження"

Український виконавець LAUD представив слухачам свій третій альбом “Пробудження”. Ця робота – великий камбек артиста у широкий ефір.

LAUD повертається на музичну сцену з потужним альбомом "Пробудження", який розкриває його як різногранного виконавця.

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Артист розкриває себе стилістично, як мультижанровий виконавець і демонструє рок баладу, діско-фанк, поп-бенгер в колаборації із популярною артисткою та блогеркою Машею Кондратенко. Назва альбому підкреслює два рівні пробудження: особисте та загальносвітове.

Я хотів повернутись в світ музичної індустрії чимось яскравим і великим. "Пробудження" – це суцільне полотно, де є історія, яка розповідається від першого до останнього треку. Фрагменти з інтервʼю, кіно, вірш, діалоги в піснях – все це моє усвідомлення, розкриття внутрішнього потенціалу, відповідь на власне призначення і, глобально, саме цей альбом – моє повернення до життя, як артиста зі своїм стилем, – говорить виконавець.

Візуальна концепція – це космічний простір в якому артист виступає в ролі астронавта. Альбом наповнений нестандартними рішеннями: монологом в кінці першої пісні, цитатами, саунд-дизайном, діалогами.

Війна в Україні стала для LAUD каталізатором трансформації. Він повністю перейшов на українську мову, активно долучився до благодійних проєктів, виступав з SHUMEI та давав сольні концерти, збираючи кошти на допомогу армії.

Ми всі прокинулися від вибухів того дня, але разом з тим ми розплющили очі як нація. Я пробудився у своїй ідентичності, у розумінні того, ким я хочу бути: людиною, музикантом, артистом. Це дуже важливе слово для всіх нас, – зізнається LAUD.

Вже 5 червня починається тур містами України в підтримку альбому "Пробудження". Велика відкрита презентація в Києві запланована на 20 липня в колаборації із ТРЦ Gulliver.

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