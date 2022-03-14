Момент падіння збитої ракети посеред Києва потрапив на камеру відеоспостереження

На 19 день війни війська Росії вчергове обстріляли Київ ракетами. У соцмережах з'явилося відео падіння на столичній Куренівці російського снаряда, збитого українською системою ППО.

Так, українські ВПС збили над Києвом ворожу ракету, уламки якої впали на житловий квартал. Момент падіння потрапило на відео, яке опублікували у Twitter.

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На кадрах видно, що уламки снаряду впали на тротуар перед багатоквартирним будинком, де в цей момент було кілька перехожих. Внаслідок чого загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Крім цього, повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів. Вилетіли шибки у будинках, пошкоджені балкони та комерційні приміщення на перших поверхах.

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