З'явилися перші знімки острова Зміїний після російського вторгнення

Оприлюднена перша чітка супутникова фотографія українського острова Зміїний після його бомбардування російськими військовими. На фото видно російський військовий корабель, який стоїть на якорі біля острова.

Знімок, зроблений в неділю компанією Maxar Technologies, є першим чітким зображенням острова з того часу, як він піддався бомбардуванню на початку російського вторгнення в Україну, повідомляє CNN.

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Експерти Maxar визначили, що російське військове судно поблизу острова – це великий десантний корабель проєкту 775, на борту якого може розміститися понад 300 осіб і спецтехніка.

З'явилися перші знімки острова Зміїний після російського вторгнення

Нагадаємо, 24 лютого влада повідомила, що російські війська захопили український острів Зміїний у Чорному морі, в результаті чого, як повідомляли, загинули 13 прикордонників. Пізніше з'явилася інформація про те, що захисники Зміїного можуть бути живі, перебуваючи в полоні у російських окупантів.

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