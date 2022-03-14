Як зараз виглядає Маріуполь із неба: відео, яке боляче дивитися

Маріуполь – одне з тих міст, яке найбільше потерпає від нищівних ракетних обстрілів та авіанальотів російської армії. У мережі показали місто-герой з висоти пташиного польоту.

Рашисти понад два тижні намагаються захопити Маріуполь, однак місто на Донеччині дає гідну відсіч ворогові. Разом з тим, армія Росії за час війни зруйнувала безліч будівель та вбила тисячі мирних жителів. Те, як місто-герой зараз виглядає, показали у Telegram-каналі АЗОВ – Маріуполь.

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На кадрах видніються спустошені вулиці Маріуполя, які огорнув дим від пожеж через обстріли російськими військами. Багато приватних та багатоповерхових будинків у місті майже повністю зруйновані. Подекуди лунають вибухи, а з вікон висоток виривається вогонь. На вулицях, усіяних уламками, не видно людей. Видно тільки обгорілі покинуті автомобілі.

Так сьогодні виглядає Маріуполь з висоти пташиного польоту. Місто у вогні, димі та руйнуваннях. Кількість загиблих мирних жителів у результаті російської агресії перевищила 2500 людей. НАТО, що там із закриттям неба? – йдеться у підписі до ролика.

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