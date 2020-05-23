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Молодший син Бекхема повторив культові зачіски батька

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Бекхеми - фото 1
Бекхеми / karavan

Син легендарного футболіста, який відомий не лише спортивними досягненнями, а й численними зйомками у телерекламах напоїв та одягу, Девіда Бекхема Ромео вирішив піти по стопах свого зіркового татуся.

Відповідну світлину 17-річний юнак оприлюднив на Іnstagram-сторінці.

І ще: Девід Бекхем зазнав цензури на китайському ТБ

Як відомо, ще на початку 2000-х, коли Бекхем сяяв як ніколи, чоловіки всієї планети стежили не тільки за пасами і голами футболіста, а й не менший інтерес викликали його зачіски: хвости, косички, мелірування.

Саме Бекхем був творцем моди на футбольному полі. Причому міняв стрижки і образи так часто, що за ними неможливо було встежити. За найскромнішими підрахунками, в період з 2000 по 2008 роки Девід спробував 18 різних зачісок.

Молодший син Бекхема повторив культові зачіски батька - фото 405844

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