Кохана кумедно познущалася з Роналду

26-річна кохана Кріштіану Роналду поділилася знімком, на якому показала нову зачіску зіркового футболіста.

Фотографія, якою модель Джорджіна Родрігес поділилася у себе в Instagram, здивувала фанів, які зауважили, що у Кріштіану вже не хвостики, а косички. Мовляв футболіст через карантин не може постригтись, тому кохана йому заплітає коси.

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Модель сфотографувала Кріштіану, який лежить у неї на колінах з колоском на голові. А вона дивиться в кадр. Дуже мило і по-домашньому проводять час на карантині знаменитості світового рівня.

Своєю чергою Криштіану Роналду на карантині запустив один з найскладніших челенджів. Португалець, відомий своєю завзятістю і самодисципліною, за 45 секунд зробив 142 повторення вправ на прес, назвавши свій виклик The Living Room Cup ("Кубок Вітальні") і запропонував усім охочим повторити.

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